Андреева вышла на церемонию награждения «Ролан Гаррос» в куртке со своей цитатой

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева надела специальную куртку со своей цитатой после победы на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Фото: Getty Images

«Я хочу поблагодарить себя», – гласила цитата Андреевой на чёрной фирменной куртке от Nike.

Стоит отметить, что Андреева часто произносит данную фразу после победы на турнирах или важных теннисных матчах. Ранее теннисистка призналась, что позаимствовала её у известного американского рэпера Снуп Догга.

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».