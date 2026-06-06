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Мирра плакала от счастья и праздновала с собакой. Фото победы Андреевой на «Ролан Гаррос»

Мирра плакала от счастья и праздновала с собакой. Фото победы Андреевой на «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева
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19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» – 2026! В финальном матче женского одиночного разряда Мирра одержала победу над полькой Майей Хвалиньской со счётом 6:3, 6:2. После розыгрыша решающего мяча россиянка упала на колени, а потом подошла к сопернице и поблагодарила её за игру.

Лучшие кадры победы Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — в фотоподборке «Чемпионата».

Для Андреевой это шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема». Мирра стала седьмым представителем России, который одержал победу на мейджорах. Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

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