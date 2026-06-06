Мария Шарапова отреагировала на триумф Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026

Легендарная российская теннисистка, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на триумф 19-летней соотечественницы и восьмой ракетки мира Мирры Андревой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
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«Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но ещё не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона», — написала Шарапова в социальных сетях.
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
- 6 июня 2026
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