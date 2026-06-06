ФК «Енисей» поздравил уроженку Красноярска Мирру Андрееву с победой на «РГ»-2026
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Футбольный клуб «Енисей» из Красноярска поздравил уроженку города Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«С победой, Мирра! Футбольный клуб «Енисей» поздравляет Мирру Андрееву с блестящей победой в финале турнира «Ролан Гаррос». Эта победа – заслуженная награда за годы упорного труда и веру в себя.
Искренне ликуем вместе с тобой и гордимся! Пусть этот успех станет ступенью к новым вершинам и придаст ещё больше сил и уверенности», – сообщает телеграм-канал «Енисея».
19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».
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