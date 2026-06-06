Имя Мирры Андреевой появилось на стене чемпионов «Ролан Гаррос»

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции опубликовала в социальных сетях фотографию 19-летней российской теннисистки, восьмой ракетки мира Мирры Андреевой у стены чемпионов парижского турнира после победы в финале турнира, где представительница России обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Фото: «Ролан Гаррос»

В финале Андреева и Хвалиньска провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча россиянка выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Полька не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.