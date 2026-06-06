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Ана Иванович поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026

Ана Иванович поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович поздравила россиянку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира Андреева была сильнее польки Майи Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Поздравляю, Мирру Андрееву! Первый титул на турнире «Большого шлема» — какое потрясающее достижение! И также стоит отметить выдающееся выступление Майи Хвалиньской на протяжении всего турнира», – написала Иванович в социальной сети Х.

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

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