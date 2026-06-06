Каролин Гарсия поздравила Мирру Андрееву с победой на «РГ»-2026

Победительница Итогового турнира WTA француженка Каролин Гарсия поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву (восьмая строчка рейтинга) с победой на Открытом чемпионате Франции по теннису — 2026.

«Поздравляю, Мирра!!! Очень жду твоих новых свершений, но не забывай наслаждаться этой победой», — написала Гарсия на своей странице в социальной сети.

Андреева обыграла в финале «Ролан Гаррос» польку Майю Хвалиньску, занимающую 114-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 6:2. Матч продлился 1 час 21 минуту.

Это первый титул турнира «Большого шлема» для Мирры Андреевой. Всего у неё шесть титулов в одиночном разряде.

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