«Подтверждает статус России». Министр спорта Дегтярёв — о триумфе Мирры Андреевой на «РГ»

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отреагировал на триумф 19-летней российской теннисистки, восьмой ракетки мира Мирры Андреевой в финале турнира «Ролан Гаррос» в Париже, где представительница России обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Поздравляю Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»!

Всего за несколько лет Мирра прошла путь от дебюта в основной сетке турнира до чемпионского титула. Полуфинал в 2024 году, олимпийское серебро в Париже, постоянный прогресс на крупнейших соревнованиях мира — и теперь первая в карьере победа на турнире «Большого шлема».

В финале Мирра уверенно обыграла Майю Хвалиньску — 6:3, 6:2, став четвёртой российской теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема». Этот результат подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ, способной воспитывать спортсменов мирового уровня и обеспечивать преемственность поколений чемпионов», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.