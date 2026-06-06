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«Подтверждает статус России». Министр спорта Дегтярёв — о триумфе Мирры Андреевой на «РГ»

«Подтверждает статус России». Министр спорта Дегтярёв — о триумфе Мирры Андреевой на «РГ»
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Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отреагировал на триумф 19-летней российской теннисистки, восьмой ракетки мира Мирры Андреевой в финале турнира «Ролан Гаррос» в Париже, где представительница России обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Поздравляю Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»!

Всего за несколько лет Мирра прошла путь от дебюта в основной сетке турнира до чемпионского титула. Полуфинал в 2024 году, олимпийское серебро в Париже, постоянный прогресс на крупнейших соревнованиях мира — и теперь первая в карьере победа на турнире «Большого шлема».

В финале Мирра уверенно обыграла Майю Хвалиньску — 6:3, 6:2, став четвёртой российской теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема». Этот результат подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ, способной воспитывать спортсменов мирового уровня и обеспечивать преемственность поколений чемпионов», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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