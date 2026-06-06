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Команда Мирры Андреевой поддерживала теннисистку в финале «РГ» специальными футболками

Команда Мирры Андреевой поддерживала теннисистку в финале «РГ» специальными футболками
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Команда восьмой ракетки мира россиянкой теннисистки Мирры Андреевой поддержала её в финале Открытого чемпионата Франции – 2026, надев специальные футболки, на которых была размещена фотография теннисистки с мотивирующим посланием. Россиянка одержала победу в матче над полькой Майей Хвалиньской со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Фото: Getty Images

«Ты сражаешься не по годам», – гласила надпись на футболках команды, которая была размещена рядом с фото теннисистки.

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».

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