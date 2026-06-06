Команда Мирры Андреевой поддерживала теннисистку в финале «РГ» специальными футболками

Команда восьмой ракетки мира россиянкой теннисистки Мирры Андреевой поддержала её в финале Открытого чемпионата Франции – 2026, надев специальные футболки, на которых была размещена фотография теннисистки с мотивирующим посланием. Россиянка одержала победу в матче над полькой Майей Хвалиньской со счётом 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Фото: Getty Images
«Ты сражаешься не по годам», – гласила надпись на футболках команды, которая была размещена рядом с фото теннисистки.
Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.
19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».
- 6 июня 2026
-
21:08
-
21:03
-
20:58
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:37
-
20:20
-
20:16
-
20:02
-
20:01
-
19:56
-
19:48
-
19:47
-
19:37
-
19:32
-
19:32
-
19:28
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:15
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:58
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:35