Команда Мирры Андреевой поддерживала теннисистку в финале «РГ» специальными футболками

Команда восьмой ракетки мира россиянкой теннисистки Мирры Андреевой поддержала её в финале Открытого чемпионата Франции – 2026, надев специальные футболки, на которых была размещена фотография теннисистки с мотивирующим посланием. Россиянка одержала победу в матче над полькой Майей Хвалиньской со счётом 6:3, 6:2.

Фото: Getty Images

«Ты сражаешься не по годам», – гласила надпись на футболках команды, которая была размещена рядом с фото теннисистки.

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».