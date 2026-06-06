«Она научилась справляться с давлением». Ренне Cтаббс — о победе Андреевой на «РГ»-2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс прокомментировала победу российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Огромная победа для Мирры Андреевой! Она научилась справляться с давлением и не позволила ветру, сопернице или чему-либо ещё сегодня нарушить её позитивный настрой. Это была борьба, но, когда ты продолжаешь делать правильные вещи, всё получается. Поздравляем её и команду!» – написала Стаббс в своём аккаунте в социальной сети X.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».