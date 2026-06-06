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Андреева в третий раз в карьере выиграла турнир с участием всех топ-10 теннисисток мира

Андреева в третий раз в карьере выиграла турнир с участием всех топ-10 теннисисток мира
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Россиянка Мирра Андреева (восьмая строчка рейтинга) выиграла третий турнир, в котором участвовал топ-10 сильнейших теннисисток мира. Этим турниром стал «Ролан Гаррос» — 2026, в финале которого россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В 2025 году Мирра Андреева побежала на турнире WTA-1000 в Дубае и BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, где также принимала участие вся десятка лучших теннисисток мира.

В Дубае Андреева выиграла у датчанки Клары Таусон (20-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:1, а в финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирре Андреевой удалось обыграть белоруску Арину Соболенко (первый номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

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