Андреева в третий раз в карьере выиграла турнир с участием всех топ-10 теннисисток мира
Поделиться
Россиянка Мирра Андреева (восьмая строчка рейтинга) выиграла третий турнир, в котором участвовал топ-10 сильнейших теннисисток мира. Этим турниром стал «Ролан Гаррос» — 2026, в финале которого россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
В 2025 году Мирра Андреева побежала на турнире WTA-1000 в Дубае и BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, где также принимала участие вся десятка лучших теннисисток мира.
В Дубае Андреева выиграла у датчанки Клары Таусон (20-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:1, а в финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирре Андреевой удалось обыграть белоруску Арину Соболенко (первый номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:4, 6:3.
Материалы по теме
Выбираем Лучшего букмекера страны!Голосуй
Комментарии
- 6 июня 2026
-
21:08
-
21:03
-
20:58
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:37
-
20:20
-
20:16
-
20:02
-
20:01
-
19:56
-
19:48
-
19:47
-
19:37
-
19:32
-
19:32
-
19:28
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:15
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:58
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:35