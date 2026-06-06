«Не могла быть в лучшей компании». Журналист — о роли Мартинес в успехе Андреевой

Журналист Хосе Морон высказался о вкладе Кончиты Мартинес, чемпионки Уимблдона (1994), в успех своей подопечной 19-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире «Ролан Гаррос» — 2026, в финале которого Мирра обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Насколько важна роль Кончиты в успехе Андреевой. Первым человеком, которого она захотела обнять после своей победы, была именно она.

После несколько бурного прошлого года, когда всё шло не так, как надо, и она не очень хорошо переваривала поражения, Кончита как никто другой сумела управлять ментальной стороной Мирры — которой ещё так много нужно учиться и пережить, чтобы стать великой. Андреева не могла быть в лучшей компании, чем с Кончитой», — написал Морон в социальной сети Х.