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«Не могла быть в лучшей компании». Журналист — о роли Мартинес в успехе Андреевой

«Не могла быть в лучшей компании». Журналист — о роли Мартинес в успехе Андреевой
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Журналист Хосе Морон высказался о вкладе Кончиты Мартинес, чемпионки Уимблдона (1994), в успех своей подопечной 19-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире «Ролан Гаррос» — 2026, в финале которого Мирра обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Насколько важна роль Кончиты в успехе Андреевой. Первым человеком, которого она захотела обнять после своей победы, была именно она.

После несколько бурного прошлого года, когда всё шло не так, как надо, и она не очень хорошо переваривала поражения, Кончита как никто другой сумела управлять ментальной стороной Мирры — которой ещё так много нужно учиться и пережить, чтобы стать великой. Андреева не могла быть в лучшей компании, чем с Кончитой», — написал Морон в социальной сети Х.

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