Мирра Андреева — лидер по количеству побед в сезоне-2026

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая восьмую строчку рейтинга, стала лидером по количеству побед в сезоне-2026 — она 36 раз выигрывала матчи. 36-я победа была одержана в финале Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором Андреевой удалось обыграть польку Майю Хвалиньску (114-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

19-летняя Мирра Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос», начиная с 2020 года, и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

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