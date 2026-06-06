Мирра Андреева завоевала шестой титул в карьере
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завоевала шестой титул в карьере после победы на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
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Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
Ранее 19-летняя теннисистка побеждала на турнирах в Яссах (Румыния), Дубае, Индиан-Уэллсе (США), Аделаиде (Австралия) и Линце (Австрия).
В финале Андреева и Хвалиньска провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Полька не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
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