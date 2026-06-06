Мирра Андреева завоевала третий чемпионский трофей на грунтовом покрытии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завоевала третий чемпионский титул на грунтовом покрытии, одержав победу в финале Открытого чемпионата Франции – 2026 над полькой Майей Хвалиньской со счётом 6:3, 6:2.

Ранее Андреева побеждала на грунтовых турнирах на соревнованиях в румынском городе Яссы в 2024 году, а также на турнире WTA-500 в Линце в текущем сезоне-2026.

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».