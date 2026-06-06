Мирра Андреева завоевала третий чемпионский трофей на грунтовом покрытии
Поделиться
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завоевала третий чемпионский титул на грунтовом покрытии, одержав победу в финале Открытого чемпионата Франции – 2026 над полькой Майей Хвалиньской со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Ранее Андреева побеждала на грунтовых турнирах на соревнованиях в румынском городе Яссы в 2024 году, а также на турнире WTA-500 в Линце в текущем сезоне-2026.
Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.
19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июня 2026
-
21:08
-
21:03
-
20:58
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:37
-
20:20
-
20:16
-
20:02
-
20:01
-
19:56
-
19:48
-
19:47
-
19:37
-
19:32
-
19:32
-
19:28
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:15
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:58
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:35