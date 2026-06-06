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Андреева выиграла все матчи у теннисисток вне топ-100 рейтинга WTA в сезоне

Андреева выиграла все матчи у теннисисток вне топ-100 рейтинга WTA в сезоне
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала семь побед в семи матчах, которые она провела с теннисистками, не входящими в топ-100 рейтинга WTA в сезоне-2026. Ранее россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску (114-й номер рейтинга) в финале Открытого чемпионата Франции – 2026 со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».

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