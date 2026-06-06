Андреева выиграла все матчи у теннисисток вне топ-100 рейтинга WTA в сезоне

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала семь побед в семи матчах, которые она провела с теннисистками, не входящими в топ-100 рейтинга WTA в сезоне-2026. Ранее россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску (114-й номер рейтинга) в финале Открытого чемпионата Франции – 2026 со счётом 6:3, 6:2.

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».