Мирра Андреева сравнялась с Ариной Соболенко по количеству титулов в 2026 году

19-летняя российская теннисистка, восьмая ракетка мира Мирра Андреева после своего триумфа на «Ролан Гаррос» — 2026 сравнялась по количеству титулов в 2026 году с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

В финале турнира в Париже Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2, что принесло россиянке третий трофей в 2026 году после триумфов в Аделаиде и Линце.

Соболенко в 2026 году стала чемпионкой турниров под эгидой WTA в австралийском Брисбене и двух американских городах — Индиан-Уэллсе и Майами.