Мирра Андреева сравнялась с Ариной Соболенко по количеству титулов в 2026 году
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19-летняя российская теннисистка, восьмая ракетка мира Мирра Андреева после своего триумфа на «Ролан Гаррос» — 2026 сравнялась по количеству титулов в 2026 году с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
В финале турнира в Париже Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2, что принесло россиянке третий трофей в 2026 году после триумфов в Аделаиде и Линце.
Соболенко в 2026 году стала чемпионкой турниров под эгидой WTA в австралийском Брисбене и двух американских городах — Индиан-Уэллсе и Майами.
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