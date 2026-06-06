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Мирра Андреева сравнялась с Ариной Соболенко по количеству титулов в 2026 году

Мирра Андреева сравнялась с Ариной Соболенко по количеству титулов в 2026 году
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19-летняя российская теннисистка, восьмая ракетка мира Мирра Андреева после своего триумфа на «Ролан Гаррос» — 2026 сравнялась по количеству титулов в 2026 году с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В финале турнира в Париже Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2, что принесло россиянке третий трофей в 2026 году после триумфов в Аделаиде и Линце.

Соболенко в 2026 году стала чемпионкой турниров под эгидой WTA в австралийском Брисбене и двух американских городах — Индиан-Уэллсе и Майами.

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