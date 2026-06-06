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Мирра Андреева — лидер по победам на грунте в сезоне-2026

Мирра Андреева — лидер по победам на грунте в сезоне-2026
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 22-ю победу на грунтовом покрытии в сезоне-2026, обыграв в финале «Ролан Гаррос» – 2026 польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2. Она лидирует по количеству побед на грунте среди всех теннисисток WTA-тура в сезоне-2026.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

Мирра Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».

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