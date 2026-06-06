Мирра Андреева — лидер по победам на грунте в сезоне-2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 22-ю победу на грунтовом покрытии в сезоне-2026, обыграв в финале «Ролан Гаррос» – 2026 польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2. Она лидирует по количеству побед на грунте среди всех теннисисток WTA-тура в сезоне-2026.

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

Мирра Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».