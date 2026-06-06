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Мирра Андреева: смотрю на кубок и понимаю, что могу называть себя чемпионкой ТБШ

Мирра Андреева: смотрю на кубок и понимаю, что могу называть себя чемпионкой ТБШ
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы в финале «Ролан Гаррос» – 2026. В решающем матче турнира россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

– До сих пор не могу поверить, что провожу пресс-конференцию с трофеем. Это была моя большая мечта, и я счастлива, что смогла выложиться на полную и выиграть.

– Думаю, вы представляли этот момент. Можно сравнить с тем, как на самом деле?
– Честно, много раз визуализировала. Не только про этот турнир, просто мечтала, представляла, как всё будет, когда это случится, где. Естественно, в жизни ощущения гораздо лучше, чем в мечтах! Потрясающее чувство, смотрю на этот кубок и понимаю, что это правда и я могу называть себя чемпионкой турнира «Большого шлема», – сказала Андреева на пресс-конференции после финального матча.

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