Мирра Андреева: смотрю на кубок и понимаю, что могу называть себя чемпионкой ТБШ

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы в финале «Ролан Гаррос» – 2026. В решающем матче турнира россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

– До сих пор не могу поверить, что провожу пресс-конференцию с трофеем. Это была моя большая мечта, и я счастлива, что смогла выложиться на полную и выиграть.

– Думаю, вы представляли этот момент. Можно сравнить с тем, как на самом деле?

– Честно, много раз визуализировала. Не только про этот турнир, просто мечтала, представляла, как всё будет, когда это случится, где. Естественно, в жизни ощущения гораздо лучше, чем в мечтах! Потрясающее чувство, смотрю на этот кубок и понимаю, что это правда и я могу называть себя чемпионкой турнира «Большого шлема», – сказала Андреева на пресс-конференции после финального матча.