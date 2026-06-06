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Андреева — о победе на ТБШ: сделаю всё возможное, чтобы испытать эти эмоции во второй раз

Андреева — о победе на ТБШ: сделаю всё возможное, чтобы испытать эти эмоции во второй раз
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о том, готова ли она бороться за победы на турнирах «Большого шлема» на регулярной основе. Ранее россиянка стала чемпионкой Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв в финале польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

– Теперь у вас есть один из этих трофеев. Чувствуете, что теперь регулярно готовы за них бороться?
– Вроде как да. Это особенные эмоции. Сейчас я уже думаю о том, как буду готовиться к травяному сезону. Мне кажется, к такому привыкаешь, и я сделаю всё возможное, чтобы испытать это второй раз, – сказала Андреева на пресс-конференции после победы на «Ролан Гаррос» – 2026.

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