Андреева — о победе на ТБШ: сделаю всё возможное, чтобы испытать эти эмоции во второй раз

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о том, готова ли она бороться за победы на турнирах «Большого шлема» на регулярной основе. Ранее россиянка стала чемпионкой Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв в финале польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

– Теперь у вас есть один из этих трофеев. Чувствуете, что теперь регулярно готовы за них бороться?

– Вроде как да. Это особенные эмоции. Сейчас я уже думаю о том, как буду готовиться к травяному сезону. Мне кажется, к такому привыкаешь, и я сделаю всё возможное, чтобы испытать это второй раз, – сказала Андреева на пресс-конференции после победы на «Ролан Гаррос» – 2026.