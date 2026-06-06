Болбои наградили Хвалиньску аплодисментами после поражения от Андреевой в финале «РГ»-2026

В социальных сетях появился видеоролик, на котором болбои, обслуживающие «Ролан Гаррос», награди бурными аплодисментами 24-летнюю польскую теннисистку Майю Хвалиньску после поражения в финале парижского турнира с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой (3:6; 2:6).

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.