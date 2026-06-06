Майя Хвалиньска: Мирра была намного сильнее меня и полностью заслужила победу
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114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньская прокомментировала поражение от россиянки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Эти три недели точно останутся для меня незабываемыми. Это было невероятное время, и я никогда его не забуду.
Сегодня был очень тяжёлый матч. Мирра была намного сильнее меня и полностью заслужила победу. Но я горжусь своими усилиями. Я отдала всё, что у меня было. Думаю, я могу гордиться собой», – сказала Хвалиньска на послематчевой пресс-конференции.
19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».
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