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Майя Хвалиньска: Мирра была намного сильнее меня и полностью заслужила победу

Майя Хвалиньска: Мирра была намного сильнее меня и полностью заслужила победу
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114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньская прокомментировала поражение от россиянки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Эти три недели точно останутся для меня незабываемыми. Это было невероятное время, и я никогда его не забуду.

Сегодня был очень тяжёлый матч. Мирра была намного сильнее меня и полностью заслужила победу. Но я горжусь своими усилиями. Я отдала всё, что у меня было. Думаю, я могу гордиться собой», – сказала Хвалиньска на послематчевой пресс-конференции.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».

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