Майя Хвалиньска: Мирра была намного сильнее меня и полностью заслужила победу

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньская прокомментировала поражение от россиянки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

«Эти три недели точно останутся для меня незабываемыми. Это было невероятное время, и я никогда его не забуду.

Сегодня был очень тяжёлый матч. Мирра была намного сильнее меня и полностью заслужила победу. Но я горжусь своими усилиями. Я отдала всё, что у меня было. Думаю, я могу гордиться собой», – сказала Хвалиньска на послематчевой пресс-конференции.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».