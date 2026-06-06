Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, смогу адаптироваться». Хвалиньска — об изменениях в жизни после финала «РГ»

«Надеюсь, смогу адаптироваться». Хвалиньска — об изменениях в жизни после финала «РГ»
Комментарии

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска высказалась о том, как изменится её жизнь после выхода в финал на Открытом чемпионате Франции – 2026. В решающем матче турнира Хвалиньска уступила россиянке Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Думаю, время покажет. Конечно, всё будет по-другому, но я надеюсь, что смогу адаптироваться. Я продолжу усердно работать, как работаю сейчас. Буду делать всё возможное, чтобы становиться лучше каждый день, а там посмотрим, к каким результатам это приведёт.

Я очень благодарна за этот период, но он уже остался в прошлом. Сейчас нужно продолжать жить настоящим и делать всё возможное, чтобы становиться лучшим игроком день за днём», – сказала Хвалиньска на пресс-конференции после финала «Ролан Гаррос» – 2026.

Материалы по теме
«Надеюсь, Шарапова и Кузнецова смотрели и им понравилось». Мирра — о триумфе на «РГ»
«Надеюсь, Шарапова и Кузнецова смотрели и им понравилось». Мирра — о триумфе на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android