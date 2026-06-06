«Надеюсь, смогу адаптироваться». Хвалиньска — об изменениях в жизни после финала «РГ»

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска высказалась о том, как изменится её жизнь после выхода в финал на Открытом чемпионате Франции – 2026. В решающем матче турнира Хвалиньска уступила россиянке Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6.

«Думаю, время покажет. Конечно, всё будет по-другому, но я надеюсь, что смогу адаптироваться. Я продолжу усердно работать, как работаю сейчас. Буду делать всё возможное, чтобы становиться лучше каждый день, а там посмотрим, к каким результатам это приведёт.

Я очень благодарна за этот период, но он уже остался в прошлом. Сейчас нужно продолжать жить настоящим и делать всё возможное, чтобы становиться лучшим игроком день за днём», – сказала Хвалиньска на пресс-конференции после финала «Ролан Гаррос» – 2026.