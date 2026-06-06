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Андреева — о настрое на матчи: ты можешь выбрать, каким будешь на корте

Андреева — о настрое на матчи: ты можешь выбрать, каким будешь на корте
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Победительница «Ролан Гаррос» 2026 года россиянка Мирра Андреева рассказала, что помогло ей выиграть Открытый чемпионат Франции по теннису.

– Месяц назад в Мадриде с вами было что-то не так. Как смогли дойти оттуда досюда?
– Не скажу, что была какая-то серьёзная перезагрузка, что я как-то серьёзно поменяла подход к матчам. Мой психолог говорит, что ты всегда можешь выбрать, каким будешь на корте, как будешь играть и каким человеком покажешь себя. И я решила, что выберу быть бойцом. Ещё смотрела много матчей Роджера отсюда и чувствовала… Естественно, у меня не будет такой же ауры, но я хочу вести себя похожим образом на корте. Может, это тоже помогло. Я хотела хорошо выглядеть на корте, не беситься, не расстраиваться. И людям приятнее смотреть, когда игрок старается, бьётся., — сказала Андреева на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

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