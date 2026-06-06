Хвалиньска после поражения от Андреевой поднимется на 93 места в рейтинге WTA
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24-летняя польская теннисистка Майя Хвалиньска после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2026 от восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой (3:6; 2:6) поднимется на 93 места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
Перед финалом Хвалиньска располагалась на 114-й строчке в рейтинге, а по итогам турнира в Париже станет 21-й ракеткой мира.
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
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