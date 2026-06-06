Хвалиньска после поражения от Андреевой поднимется на 93 места в рейтинге WTA

24-летняя польская теннисистка Майя Хвалиньска после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2026 от восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой (3:6; 2:6) поднимется на 93 места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Перед финалом Хвалиньска располагалась на 114-й строчке в рейтинге, а по итогам турнира в Париже станет 21-й ракеткой мира.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.