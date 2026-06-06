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Мирра Андреева рассказала, как проходила подготовка к финалу «Ролан Гаррос» — 2026

Мирра Андреева рассказала, как проходила подготовка к финалу «Ролан Гаррос» — 2026
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как проходила подготовка к финальному матчу «Ролан Гаррос» – 2026. В решающем матче турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Как готовились к сопернице? Про неё мало что известно, она не играла на таком уровне. Может, с Дианой советовались? И расскажите про значок.
— С Дианой не говорила. На её месте я бы, с одной стороны, гордилась, но с другой — была бы очень разочарована поражением. Не хотела ей докучать. Майя потрясающе играла эти три недели. Очень тяжело пройти через квалификацию и до самого финала, играть на таком высоком уровне. Конечно, нервничала, потому что никогда с ней не играла. Имела какое-то представление о её стиле игры, Кончита мне рассказала, но играть против соперника, с которым прежде не встречался, особенно в финале «Шлема», это совсем другое. Так что я сильно нервничала. И условия сегодня были сложными, ветер дул во все стороны, я даже не понимала, куда именно. Рада, что смогла приспособиться к этим условиям чуть быстрее, чем она, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

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