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«Это нечто особенное». Андреева — о победе на «РГ» под руководством Кончиты Мартинес

«Это нечто особенное». Андреева — о победе на «РГ» под руководством Кончиты Мартинес
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какое значение для неё имеет победа на Открытом чемпионате Франции – 2026 под руководством тренера Кончиты Мартинес. В финале турнира россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Что этот трофей говорит о вашей работе и взаимоотношениях с Кончитой?
— Разделить свой первый «Шлем» с ней – это нечто особенное. Мы провели огромную работу вместе как на корте, так и вне его. Много хороших моментов пережили, плохие тоже были, особенно в конце прошлого года. Так что очень приятно видеть её радость, она сказала, что очень гордится мной. Слышать это – что-то особенное, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

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