«Это нечто особенное». Андреева — о победе на «РГ» под руководством Кончиты Мартинес

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какое значение для неё имеет победа на Открытом чемпионате Франции – 2026 под руководством тренера Кончиты Мартинес. В финале турнира россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

— Что этот трофей говорит о вашей работе и взаимоотношениях с Кончитой?

— Разделить свой первый «Шлем» с ней – это нечто особенное. Мы провели огромную работу вместе как на корте, так и вне его. Много хороших моментов пережили, плохие тоже были, особенно в конце прошлого года. Так что очень приятно видеть её радость, она сказала, что очень гордится мной. Слышать это – что-то особенное, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.