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«Сейчас она небольшая». Хвалиньска — о разнице в игре лидеров WTA и игроков из топ-100

«Сейчас она небольшая». Хвалиньска — о разнице в игре лидеров WTA и игроков из топ-100
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114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска поделилась мнением о разнице в уровне игры между игроками из топ-10 и теннисистками, находящимися за пределами первой сотни мирового рейтинга WTA. Ранее она проиграла в финале «Ролан Гаррос» – 2026 восьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой (3:6, 2:6).

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

– Ты сказала, что даже не считаешь, что показала свой лучший теннис. Возможно, мы переоцениваем разницу между игроками около сотого места рейтинга и представителями топ-10?
– Думаю, да. Я знаю очень много отличных игроков, которые находятся за пределами первой сотни. Сейчас разница действительно очень небольшая. Просто должно совпасть множество факторов.

Безусловно, за пределами топ-100 много замечательных теннисистов. Я желаю им всем удачи. Надеюсь, моя история последних недель сможет их вдохновить.

Может быть, скоро увидимся уже в топ-50 (улыбается), – сказала Хвалиньска на пресс-конференции после финального матча Открытого чемпионата Франции – 2026.

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