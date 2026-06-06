«Сейчас она небольшая». Хвалиньска — о разнице в игре лидеров WTA и игроков из топ-100

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска поделилась мнением о разнице в уровне игры между игроками из топ-10 и теннисистками, находящимися за пределами первой сотни мирового рейтинга WTA. Ранее она проиграла в финале «Ролан Гаррос» – 2026 восьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой (3:6, 2:6).

– Ты сказала, что даже не считаешь, что показала свой лучший теннис. Возможно, мы переоцениваем разницу между игроками около сотого места рейтинга и представителями топ-10?

– Думаю, да. Я знаю очень много отличных игроков, которые находятся за пределами первой сотни. Сейчас разница действительно очень небольшая. Просто должно совпасть множество факторов.

Безусловно, за пределами топ-100 много замечательных теннисистов. Я желаю им всем удачи. Надеюсь, моя история последних недель сможет их вдохновить.

Может быть, скоро увидимся уже в топ-50 (улыбается), – сказала Хвалиньска на пресс-конференции после финального матча Открытого чемпионата Франции – 2026.