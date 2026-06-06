Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чувствовала, что очень сильно нервничаю». Андреева — о важности работы с психологом

«Чувствовала, что очень сильно нервничаю». Андреева — о важности работы с психологом
Комментарии

Обладательница титула «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Мирра Андреева рассказала, как проходит её работа с психологом.

— Вы говорили про работу с психологом, насколько это важно. Как это было вначале, расскажите вообще, что это за человек.
— Мы начали с ней работать в конце 2024 года. Поговорили с командой, решили попробовать добавить нового человека в команду. Агент нашёл психолога, который работал с другими игроками – не могу называть имён, с кем. Сначала мы разговаривали каждую неделю, перед каждым турниром. И если мне надо во время турнира поговорить, как сейчас, к примеру. Я чувствовала, что очень сильно нервничаю перед полуфиналом, перед финалом. Мы с ней созвонились, быстрый получасовой разговор. У неё немного нестандартное общение и подход к работе, много китайских техник по дыханию, удержанию фокуса. Я чувствую, что мне всё подходит и нравится, поэтому пока всё работает, — сказала Андреева на пресс-конференции после выигранного финала «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
«Надеюсь, Шарапова и Кузнецова смотрели и им понравилось». Мирра — о триумфе на «РГ»
«Надеюсь, Шарапова и Кузнецова смотрели и им понравилось». Мирра — о триумфе на «РГ»
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android