«Чувствовала, что очень сильно нервничаю». Андреева — о важности работы с психологом

Обладательница титула «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Мирра Андреева рассказала, как проходит её работа с психологом.

— Вы говорили про работу с психологом, насколько это важно. Как это было вначале, расскажите вообще, что это за человек.

— Мы начали с ней работать в конце 2024 года. Поговорили с командой, решили попробовать добавить нового человека в команду. Агент нашёл психолога, который работал с другими игроками – не могу называть имён, с кем. Сначала мы разговаривали каждую неделю, перед каждым турниром. И если мне надо во время турнира поговорить, как сейчас, к примеру. Я чувствовала, что очень сильно нервничаю перед полуфиналом, перед финалом. Мы с ней созвонились, быстрый получасовой разговор. У неё немного нестандартное общение и подход к работе, много китайских техник по дыханию, удержанию фокуса. Я чувствую, что мне всё подходит и нравится, поэтому пока всё работает, — сказала Андреева на пресс-конференции после выигранного финала «Ролан Гаррос».