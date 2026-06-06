«Я невероятно горжусь ею». Кончита Мартинес — о победе Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026
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Кончита Мартинес, тренер российской теннисистки Мирры Андреевой, прокомментировала её победу на «Ролан Гаррос» – 2026. В финале турнира россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Я очень горжусь, правда, не могу этого скрыть. Это был очень долгий путь, с большим количеством взлётов и падений. Ей 19 лет, она учится и набирается опыта, но на этом «Ролан Гаррос» она была максимально сосредоточена, очень активна и сохраняла самообладание. Я очень горжусь этой работой. Она была открыта к тому, чтобы слушать и делать всё необходимое для победы на турнире «Большого шлема». Я невероятно горжусь ею», – сказала Мартинес на пресс-конференции в Париже.
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