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«Я невероятно горжусь ею». Кончита Мартинес — о победе Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026

«Я невероятно горжусь ею». Кончита Мартинес — о победе Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026
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Кончита Мартинес, тренер российской теннисистки Мирры Андреевой, прокомментировала её победу на «Ролан Гаррос» – 2026. В финале турнира россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я очень горжусь, правда, не могу этого скрыть. Это был очень долгий путь, с большим количеством взлётов и падений. Ей 19 лет, она учится и набирается опыта, но на этом «Ролан Гаррос» она была максимально сосредоточена, очень активна и сохраняла самообладание. Я очень горжусь этой работой. Она была открыта к тому, чтобы слушать и делать всё необходимое для победы на турнире «Большого шлема». Я невероятно горжусь ею», – сказала Мартинес на пресс-конференции в Париже.

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