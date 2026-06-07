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Хвалиньска поднимется на 117 мест в Чемпионской гонке после поражения в финале «РГ»-2026

Хвалиньска поднимется на 117 мест в Чемпионской гонке после поражения в финале «РГ»-2026
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24-летняя польская теннисистка Майя Хвалиньска после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2026 от восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой (3:6; 2:6) поднимется на 117 мест в Чемпионской гонке.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Перед финалом в Париже с российской теннисисткой Хвалиньска занимала 131-ю позицию в Чемпионской гонке, но благодаря своим результатам на «Ролан Гаррос» она поднимется на 117 мест и станет 14-й.

Для Майи этот финал стал первым в рамках турниров «Большого шлема». На её счету также есть финал одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2017).

Во взрослом туре полька впервые появилась в 2015 году, а год спустя впервые сыграла на соревнованиях WTA: в квалификации турнира в Катовице.

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