Хвалиньска поднимется на 117 мест в Чемпионской гонке после поражения в финале «РГ»-2026

24-летняя польская теннисистка Майя Хвалиньска после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2026 от восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой (3:6; 2:6) поднимется на 117 мест в Чемпионской гонке.

Перед финалом в Париже с российской теннисисткой Хвалиньска занимала 131-ю позицию в Чемпионской гонке, но благодаря своим результатам на «Ролан Гаррос» она поднимется на 117 мест и станет 14-й.

Для Майи этот финал стал первым в рамках турниров «Большого шлема». На её счету также есть финал одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2017).

Во взрослом туре полька впервые появилась в 2015 году, а год спустя впервые сыграла на соревнованиях WTA: в квалификации турнира в Катовице.