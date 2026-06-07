Андреева — о победе на «РГ»-2026: счастлива, что выиграла свой первый ТБШ в Париже

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что была бы счастлива выиграть любой турнир «Большого шлема», но особенно рада первому титулу, завоёванному на «Ролан Гаррос» – 2026. Ранее россиянка одержала победу в финале турнира над полькой Майей Хвалиньской со счётом 6:3, 6:2.

— Думали в детстве, что именно «Ролан Гаррос» будет вашим первым «Шлемом»?

— Хотела бы я это знать! Когда меня спрашивали, какой «Шлем» я хочу выиграть первым, я всегда отвечала, что это вообще неважно. «Шлем» — это «Шлем», какой бы ни был первым, я буду нереально счастлива. Очень рада, что именно «Ролан Гаррос» стал первым, мне нравится играть на грунте, я почти всю жизнь играю на этом покрытии. Ещё и по-французски немного говорю, так что думала, что будет идеально, если первым будет «Ролан Гаррос». Счастлива, что выиграла свой первый «Шлем» здесь, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.