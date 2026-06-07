Мирра Андреева рассказала, читала ли комментарии в интернете после победы на «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, удалось ли ей почитать комментарии в социальных сетях после победы на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

— Есть ли время почитать комментарии после победы?

— В целом я обычно никакие комментарии не читаю – ни когда всё хорошо, ни когда всё плохо. На меня это не очень влияет. Конечно, когда всё суперхорошо, все за тебя рады, желают хорошего. Но когда хоть чуть-чуть идёт не так, все сразу по всем фронтам про тебя могут многое сказать. Поэтому я комментарии никогда не читаю, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.