Мирра Андреева рассказала, читала ли комментарии в интернете после победы на «РГ»
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, удалось ли ей почитать комментарии в социальных сетях после победы на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
— Есть ли время почитать комментарии после победы?
— В целом я обычно никакие комментарии не читаю – ни когда всё хорошо, ни когда всё плохо. На меня это не очень влияет. Конечно, когда всё суперхорошо, все за тебя рады, желают хорошего. Но когда хоть чуть-чуть идёт не так, все сразу по всем фронтам про тебя могут многое сказать. Поэтому я комментарии никогда не читаю, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
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