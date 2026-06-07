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Мирра Андреева рассказала, читала ли комментарии в интернете после победы на «РГ»

Мирра Андреева рассказала, читала ли комментарии в интернете после победы на «РГ»
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, удалось ли ей почитать комментарии в социальных сетях после победы на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Есть ли время почитать комментарии после победы?
— В целом я обычно никакие комментарии не читаю – ни когда всё хорошо, ни когда всё плохо. На меня это не очень влияет. Конечно, когда всё суперхорошо, все за тебя рады, желают хорошего. Но когда хоть чуть-чуть идёт не так, все сразу по всем фронтам про тебя могут многое сказать. Поэтому я комментарии никогда не читаю, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

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