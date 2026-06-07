Андреева рассказала, как с командой планирует отметить победу на «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как она вместе с командой планирует отмечать победу на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

– Как планируете отмечать, будет ли время на это?

– Сегодня 100% будем отмечать, здесь посидим все вместе, приехало очень много родных, друзей. Может, выпью бокал шампанского, может, сок – как пойдёт. Завтра мне придётся здесь ещё один день побыть, но время попраздновать будет, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».