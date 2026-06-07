Андреева рассказала, как с командой планирует отметить победу на «Ролан Гаррос» — 2026
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как она вместе с командой планирует отмечать победу на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
– Как планируете отмечать, будет ли время на это?
– Сегодня 100% будем отмечать, здесь посидим все вместе, приехало очень много родных, друзей. Может, выпью бокал шампанского, может, сок – как пойдёт. Завтра мне придётся здесь ещё один день побыть, но время попраздновать будет, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».
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