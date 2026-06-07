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Кончита Мартинес — об Андреевой: важно, чтобы она продолжала учиться и становиться лучше

Кончита Мартинес — об Андреевой: важно, чтобы она продолжала учиться и становиться лучше
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Кончита Мартинес, тренер российской теннисистки Мирры Андреевой, рассказала, какие изменения помогли её подопечной завоевать первый титул на турнире «Большого шлема». Ранее Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в финале польку Майю Хвалиньску (6:3, 6:2).

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я знала, что некоторые вещи нужно было изменить, чтобы она могла выигрывать крупные титулы. Да, иногда у меня были сомнения, потому что, если ничего не менять, ты сама себе усложняешь жизнь. Нужно поблагодарить её за готовность меняться и много работать. Когда она делает эту работу, её потенциал раскрывается естественно. Она отличная теннисистка. Это правильный путь. Я уверена, что будут и взлёты, и падения. Важно, чтобы она продолжала учиться и становиться лучше, потому что у неё ещё есть большой запас для роста во всех аспектах. Я очень жду её будущего», – сказала Мартинес на пресс-конференции в Париже.

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