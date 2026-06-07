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Хвалиньска — о стрессе во время «РГ»: последние три недели практически не могла есть

Хвалиньска — о стрессе во время «РГ»: последние три недели практически не могла есть
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114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска призналась, что из-за стресса во время Открытого чемпионата Франции – 2026 практически не могла принимать пищу. Ранее Хвалиньска проиграла в финале турнира россиянке Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

– Насколько ты нервничала утром перед финалом? Что делала перед матчем?
– Я делала всё то же самое, что и на протяжении последних трёх недель, но, конечно, нервничала. Если честно, я испытывала стресс перед каждым матчем.

Последние три недели я практически не могла есть. Мои тренеры ели пиццу, а я говорила: «Нет» (улыбается).

Поэтому сейчас я даже немного рада, что турнир закончился. Надеюсь, удовольствие от еды скоро вернётся (смеётся), – сказала Хвалиньска на пресс-конференции после финального матча.

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