Хвалиньска — о стрессе во время «РГ»: последние три недели практически не могла есть

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска призналась, что из-за стресса во время Открытого чемпионата Франции – 2026 практически не могла принимать пищу. Ранее Хвалиньска проиграла в финале турнира россиянке Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6.

– Насколько ты нервничала утром перед финалом? Что делала перед матчем?

– Я делала всё то же самое, что и на протяжении последних трёх недель, но, конечно, нервничала. Если честно, я испытывала стресс перед каждым матчем.

Последние три недели я практически не могла есть. Мои тренеры ели пиццу, а я говорила: «Нет» (улыбается).

Поэтому сейчас я даже немного рада, что турнир закончился. Надеюсь, удовольствие от еды скоро вернётся (смеётся), – сказала Хвалиньска на пресс-конференции после финального матча.