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«Это была бы новость века». Хвалиньска — о возможном получении уайлд-кард на Уимблдон-2026

«Это была бы новость века». Хвалиньска — о возможном получении уайлд-кард на Уимблдон-2026
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114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска высказалась о возможном получении уайлд-кард на Уимблдон-2026 после успешного выступления на Открытом чемпионате Франции. Ранее полька вышла в финал турнира, где уступила россиянке Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

– Надеешься получить уайлд-кард на Уимблдон?
– Это была бы новость века (улыбается). Честно говоря, я этого не ожидаю. Но посмотрим. Я восприму любую ситуацию как вызов.

Это новое покрытие, времени на подготовку не так много, но я отдам все силы. В любом случае я рада началу травяного сезона. Это всегда приятная смена обстановки, – сказала Хвалиньска на пресс-конференции после финального матча в Париже.

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