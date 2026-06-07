«Это была бы новость века». Хвалиньска — о возможном получении уайлд-кард на Уимблдон-2026
Поделиться
114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска высказалась о возможном получении уайлд-кард на Уимблдон-2026 после успешного выступления на Открытом чемпионате Франции. Ранее полька вышла в финал турнира, где уступила россиянке Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
– Надеешься получить уайлд-кард на Уимблдон?
– Это была бы новость века (улыбается). Честно говоря, я этого не ожидаю. Но посмотрим. Я восприму любую ситуацию как вызов.
Это новое покрытие, времени на подготовку не так много, но я отдам все силы. В любом случае я рада началу травяного сезона. Это всегда приятная смена обстановки, – сказала Хвалиньска на пресс-конференции после финального матча в Париже.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2026
-
01:21
-
01:02
-
00:56
-
00:45
-
00:34
-
00:19
-
00:09
-
00:03
-
00:02
- 6 июня 2026
-
23:49
-
23:47
-
23:40
-
23:31
-
23:27
-
23:24
-
23:19
-
23:05
-
23:05
-
22:38
-
22:25
-
22:13
-
21:55
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:08
-
21:03
-
20:58
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:37
-
20:20
-
20:16