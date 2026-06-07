«Это была бы новость века». Хвалиньска — о возможном получении уайлд-кард на Уимблдон-2026

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска высказалась о возможном получении уайлд-кард на Уимблдон-2026 после успешного выступления на Открытом чемпионате Франции. Ранее полька вышла в финал турнира, где уступила россиянке Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6.

– Надеешься получить уайлд-кард на Уимблдон?

– Это была бы новость века (улыбается). Честно говоря, я этого не ожидаю. Но посмотрим. Я восприму любую ситуацию как вызов.

Это новое покрытие, времени на подготовку не так много, но я отдам все силы. В любом случае я рада началу травяного сезона. Это всегда приятная смена обстановки, – сказала Хвалиньска на пресс-конференции после финального матча в Париже.