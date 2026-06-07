Мирра Андреева объяснила, почему надела футболку сборной Франции перед финалом «РГ»-2026

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, почему надела футболку сборной Франции на разминку перед финальным матчем «Ролан Гаррос» — 2026 с полькой Майей Хвалиньской. Матч закончился победой россиянки со счётом 6:3, 6:2.
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— Кто придумал вчера надеть футболку сборной Франции на разминку?
— Футболку мне подарили Nike, поскольку сейчас Франция выиграла что-то, Лигу чемпионов? Я не очень слежу за футболом. Мне подарили такую футболку с моим именем. Мне показалось, будет прикольно, если я надену её, может, больше французских фанатов придёт поболеть за меня в финале. Посыл был таким, — сказала Андреева на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».
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