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Мирра Андреева объяснила, почему надела футболку сборной Франции перед финалом «РГ»-2026

Мирра Андреева объяснила, почему надела футболку сборной Франции перед финалом «РГ»-2026
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Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, почему надела футболку сборной Франции на разминку перед финальным матчем «Ролан Гаррос» — 2026 с полькой Майей Хвалиньской. Матч закончился победой россиянки со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Кто придумал вчера надеть футболку сборной Франции на разминку?
— Футболку мне подарили Nike, поскольку сейчас Франция выиграла что-то, Лигу чемпионов? Я не очень слежу за футболом. Мне подарили такую футболку с моим именем. Мне показалось, будет прикольно, если я надену её, может, больше французских фанатов придёт поболеть за меня в финале. Посыл был таким, — сказала Андреева на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».

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