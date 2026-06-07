Черданцев отреагировал на триумф Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал победу россиянки восьмой ракетки мира Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночном разряде. В решающем матче она одолела с польку Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2.

«Миррра чемпионка!!! Послематчевая речь на трёх языках вообще огонь! Дай Бог ей здоровья, без травм и психологической устойчивости в одном из самых сложных видов спорта!» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».