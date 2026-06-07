Черданцев отреагировал на триумф Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал победу россиянки восьмой ракетки мира Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночном разряде. В решающем матче она одолела с польку Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Миррра чемпионка!!! Послематчевая речь на трёх языках вообще огонь! Дай Бог ей здоровья, без травм и психологической устойчивости в одном из самых сложных видов спорта!» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.
19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2026
-
01:36
-
01:34
-
01:21
-
01:02
-
00:56
-
00:45
-
00:34
-
00:19
-
00:09
-
00:03
-
00:02
- 6 июня 2026
-
23:49
-
23:47
-
23:40
-
23:31
-
23:27
-
23:24
-
23:19
-
23:05
-
23:05
-
22:38
-
22:25
-
22:13
-
21:55
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:08
-
21:03
-
20:58
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:37