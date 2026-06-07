WTA забавно обратилась к Андреевой, обыграв фразу из сказки «Белоснежка»
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Пресс-служба WTA забавно обратилась к российской теннисистке Мирре Андреевой после победы на «Ролан Гаррос» — 2026 над полькой Майей Хвалиньской.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Мирра, Мирра на стене! А ведь она всё-таки стала чемпионкой турнира «Большого шлема!».
Игра слов здесь основана на знаменитой фразе из сказки «Белоснежка» братьев Гримм: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто на свете всех милее?» («Mirror, mirror on the wall...»), а имя Мирры Андреевой созвучно слову mirror («зеркало»).
19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».
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