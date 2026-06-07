Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

WTA забавно обратилась к Андреевой, обыграв фразу из сказки «Белоснежка»

WTA забавно обратилась к Андреевой, обыграв фразу из сказки «Белоснежка»
Комментарии

Пресс-служба WTA забавно обратилась к российской теннисистке Мирре Андреевой после победы на «Ролан Гаррос» — 2026 над полькой Майей Хвалиньской.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра, Мирра на стене! А ведь она всё-таки стала чемпионкой турнира «Большого шлема!».

Игра слов здесь основана на знаменитой фразе из сказки «Белоснежка» братьев Гримм: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто на свете всех милее?» («Mirror, mirror on the wall...»), а имя Мирры Андреевой созвучно слову mirror («зеркало»).

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».

Материалы по теме
«Надеюсь, Шарапова и Кузнецова смотрели и им понравилось». Мирра — о триумфе на «РГ»
«Надеюсь, Шарапова и Кузнецова смотрели и им понравилось». Мирра — о триумфе на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android