WTA забавно обратилась к Андреевой, обыграв фразу из сказки «Белоснежка»

Пресс-служба WTA забавно обратилась к российской теннисистке Мирре Андреевой после победы на «Ролан Гаррос» — 2026 над полькой Майей Хвалиньской.

«Мирра, Мирра на стене! А ведь она всё-таки стала чемпионкой турнира «Большого шлема!».

Игра слов здесь основана на знаменитой фразе из сказки «Белоснежка» братьев Гримм: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто на свете всех милее?» («Mirror, mirror on the wall...»), а имя Мирры Андреевой созвучно слову mirror («зеркало»).

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».