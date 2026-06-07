«Я поняла – приехали». Андреева – о финальном матче с Хвалиньской на «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева высказалась о ходе финального матча «Ролан Гаррос» — 2026 с полькой Майей Хвалиньской. Матч закончился победой россиянки со счётом 6:3, 6:2.

«Знала, что матч будет очень сложным. Мы первый гейм сыграли за семь минут, я поняла – приехали, прекрасное начало! В начале было тяжело, четыре гейма у каждого был брейк, было сложно адаптироваться по кондициям и по ветру. Я с самого начала знала, что матч будет сложным, но особенно прочувствовала это после первого гейма», — сказала Андреева на пресс-конференции.

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».