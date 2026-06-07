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Джокович на русском языке обратился к Андреевой после её триумфа на «Ролан Гаррос»

Джокович на русском языке обратился к Андреевой после её триумфа на «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к восьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой после победы в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 с полькой Майей Хвалиньской. Матч закончился победой россиянки со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Молодец, Мирра». Желаю тебе ещё многих таких моментов», -написал Джокович на личной странице в одной из социальных сетей. Отметим, первую часть поздравления серб написал на русском языке.

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».

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