Джокович на русском языке обратился к Андреевой после её триумфа на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к восьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой после победы в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 с полькой Майей Хвалиньской. Матч закончился победой россиянки со счётом 6:3, 6:2.

«Молодец, Мирра». Желаю тебе ещё многих таких моментов», -написал Джокович на личной странице в одной из социальных сетей. Отметим, первую часть поздравления серб написал на русском языке.

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».