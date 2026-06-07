Хвалиньска опубликовала пост после поражения от Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026
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114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска опубликовала пост после поражения от россиянки Мирры Андреевой (3:6, 2:6) в финале «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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|2
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|2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Нет слов. Спасибо, Париж», — написала Хвалиньска на личной странице в одной из социальных сетей.
Хвалиньска после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2026 от восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой (3:6; 2:6) поднимется на 93 места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Перед финалом Хвалиньска располагалась на 114-й строчке в рейтинге, а по итогам турнира в Париже станет 21-й ракеткой мира.
19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке.
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