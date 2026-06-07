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Появилось фото Мирры Андреевой с кубком за победу на «Ролан Гаррос» и собакой тренера

Появилось фото Мирры Андреевой с кубком за победу на «Ролан Гаррос» и собакой тренера
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Появилась милая фотография, где российская теннисистка Мирра Андреева держит в руках трофей за победу в финале женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026, а также белую собаку породы мальтипу.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Это питомец тренера Мирры Кончиты Мартинес. Собаку зовут Луна. Ей 11 лет, о чём заявила Андреева на пресс-конференции после финала.

Фото: Getty Images

Напомним, в матче за титул россиянка обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньску (114-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2. 19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».

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