«Иногда работать с ней непросто». Кончита Мартинес – о Мирре Андреевой

Кончита Мартинес, тренер российской теннисистки Мирры Андреевой, рассказала о совместной работе с 19-летней спортсменкой после её победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2.

«Иногда работать с ней непросто, не буду врать. Вне корта она действительно хорошая девушка, но на тренировках порой бывает сложной. Бывают дни, когда она не готова слушать. Это сложно, потому что, когда она усердно работает, слушает и делает все, что нужно, для нее нет предела. Нет предела совершенству. Для меня это все процесс. Я работаю с ней чуть больше двух лет. Я рада, что победа на этом турнире «Большого шлема» придала ей уверенности, но ей еще многое предстоит улучшить. Мы должны оставаться скромными и продолжать работать. Ничего не будет легко»., — приводит слова Мартинес Punto de Break.

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».