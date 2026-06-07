Мирра Андреева – о работе с психологом: у неё немного нестандартное общение

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» — 2026 рассказала о работе с психологом. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2.
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— Вы говорили про работу с психологом, насколько это важно. Как это было в начале, расскажите вообще, что это за человек.
— Мы начали с ней работать в конце 2024 года. Поговорили с командой, решили попробовать добавить нового человека в команду. Агент нашёл психолога, который работал с другими игроками – не могу называть имён с кем. Сначала мы разговаривали каждую неделю, перед каждым турниром. И если мне надо во время турнира поговорить, как сейчас, к примеру. Я чувствовала, что очень сильно нервничаю перед полуфиналом, перед финалом. Мы с ней созвонились, быстрый получасовой разговор. У неё немного нестандартное общение и подход к работе, много китайских техник по дыханию, удержанию фокуса. Я чувствую, что мне всё подходит и нравится, поэтому пока всё работает, — сказала Андреева на пресс-конференции.
19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».
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