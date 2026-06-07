Губерниев опубликовал пост по случаю триумфа Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу россиянки восьмой ракетки мира Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночном разряде. В решающем матче она одолела с представительницу Польши (114-й номер рейтинга) Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2.

«Мирра Андреева-победа!!! «Ролан Гаррос»!!! Победа года!!! А может и десятилетия!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».