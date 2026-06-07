Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это был очень сложный барьер». Кончита Мартинес – о работе с Миррой Андреевой

«Это был очень сложный барьер». Кончита Мартинес – о работе с Миррой Андреевой
Комментарии

Кончита Мартинес, тренер российской теннисистки Мирры Андреевой, высказалась об аспектах работы с 19-летней спортсменкой. В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева обыграла польку Майю Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Она очень перфекционистка и иногда просто не позволяет себе ошибаться на тренировках. Это был очень сложный барьер, который нам пришлось преодолеть. Я говорила ей: «Ты ошиблась, но ты хорошо ударила по мячу». А она отвечала: «Да, но мяч ушёл в аут». И я объяснял, что именно так и происходит рост и обучение. Когда она начинает это понимать и остаётся открытой к таким словам, она сильно прогрессирует. Иногда мы сами становимся своими худшими врагами», — приводит слова Мартинес Punto de Break.

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».

Материалы по теме
За ними Мирра — как за каменной стеной. Кто привёл Андрееву к первому титулу на «Шлеме»
За ними Мирра — как за каменной стеной. Кто привёл Андрееву к первому титулу на «Шлеме»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android