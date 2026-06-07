«Это был очень сложный барьер». Кончита Мартинес – о работе с Миррой Андреевой

Кончита Мартинес, тренер российской теннисистки Мирры Андреевой, высказалась об аспектах работы с 19-летней спортсменкой. В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева обыграла польку Майю Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2.
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«Она очень перфекционистка и иногда просто не позволяет себе ошибаться на тренировках. Это был очень сложный барьер, который нам пришлось преодолеть. Я говорила ей: «Ты ошиблась, но ты хорошо ударила по мячу». А она отвечала: «Да, но мяч ушёл в аут». И я объяснял, что именно так и происходит рост и обучение. Когда она начинает это понимать и остаётся открытой к таким словам, она сильно прогрессирует. Иногда мы сами становимся своими худшими врагами», — приводит слова Мартинес Punto de Break.
19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».
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