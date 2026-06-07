Мирра Андреева раскрыла, в каком образе пошла бы чемпионскую фотосессию после «РГ»-2026

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» — 2026 рассказала в каком образе пойдёт на чемпионскую фотосессию. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
— Есть ли уже в голове образ, какую хотелось бы причёску, платье на чемпионскую фотосессию?
— Посмотрим, я хочу об этом поговорить с мамой и сестрой. Пока идей никаких нет. Надо поговорить, какие будут платья, наряды, что они думают по этому поводу. Но в целом я люблю натуральный макияж, причёску и наряд, никогда ничего суперъяркого и экстравагантного не делаю. Думаю, всё будет в таком натуральном, цветочном, девчачьем виде, — сказала Андреева на пресс-конференции.
19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».
- 7 июня 2026
-
04:43
-
04:42
-
04:33
-
04:21
-
04:02
-
02:51
-
02:43
-
02:28
-
02:01
-
01:36
-
01:34
-
01:21
-
01:02
-
00:56
-
00:45
-
00:34
-
00:19
-
00:09
-
00:03
-
00:02
- 6 июня 2026
-
23:49
-
23:47
-
23:40
-
23:31
-
23:27
-
23:24
-
23:19
-
23:05
-
23:05
-
22:38
-
22:25
-
22:13
-
21:55
-
21:40
-
21:38