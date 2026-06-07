Мирра Андреева раскрыла, в каком образе пошла бы чемпионскую фотосессию после «РГ»-2026

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» — 2026 рассказала в каком образе пойдёт на чемпионскую фотосессию. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2.

— Есть ли уже в голове образ, какую хотелось бы причёску, платье на чемпионскую фотосессию?

— Посмотрим, я хочу об этом поговорить с мамой и сестрой. Пока идей никаких нет. Надо поговорить, какие будут платья, наряды, что они думают по этому поводу. Но в целом я люблю натуральный макияж, причёску и наряд, никогда ничего суперъяркого и экстравагантного не делаю. Думаю, всё будет в таком натуральном, цветочном, девчачьем виде, — сказала Андреева на пресс-конференции.

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».