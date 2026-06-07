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Мирра Андреева раскрыла, в каком образе пошла бы чемпионскую фотосессию после «РГ»-2026

Мирра Андреева раскрыла, в каком образе пошла бы чемпионскую фотосессию после «РГ»-2026
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Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» — 2026 рассказала в каком образе пойдёт на чемпионскую фотосессию. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Есть ли уже в голове образ, какую хотелось бы причёску, платье на чемпионскую фотосессию?
— Посмотрим, я хочу об этом поговорить с мамой и сестрой. Пока идей никаких нет. Надо поговорить, какие будут платья, наряды, что они думают по этому поводу. Но в целом я люблю натуральный макияж, причёску и наряд, никогда ничего суперъяркого и экстравагантного не делаю. Думаю, всё будет в таком натуральном, цветочном, девчачьем виде, — сказала Андреева на пресс-конференции.

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».

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