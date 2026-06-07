«Гейм, сет, матч». Это самое лучшее ощущение в моей жизни». Андреева — о победе на «РГ»-20

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. 19-летняя спортсменка призналась, что самым ярким моментом для неё стало мгновение сразу после завершения финала, когда судья объявил победный счёт. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2.
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—Из этой новой рутины победителя какая часть вам нравится больше всего?
—По рутине самое первое – момент выигрыша на корте. С этим ничто не сравнится. Наверное, это самый любимый момент, когда понимаешь на корте, что ты выиграл, и судья говорит: «Гейм, сет, матч». Это самое лучшее ощущение в моей жизни. И потом в целом праздновать с командой, не знаю сколько дней подряд. Сегодня – точно, завтра уже не знаю. Просто расслабиться, уже не думать, что ты ешь, пьёшь, когда тебе спать, когда вставать, про всё это можно забыть хотя бы на пару денёчков, — сказала Андреева на пресс-конференции.
В 19 лет Андреева выиграла свой первый титул на турнирах «Большого шлема», став самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» в XXI веке.
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